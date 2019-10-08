МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Русгидро", так как компания могла создать преимущественные условия на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС для компании "Стройлайн", говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба возбудила дело… в отношении ПАО "Русгидро" и ООО "Стройлайн" по признакам создания заказчиком торгов на осуществление строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС им. Непорожнего преимущественных условий для участника торгов – ООО СК "Стройлайн", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что также было возбуждено дело в отношении компаний "Стройлайн" и "Вымпел" по признакам картельного сговора в ходе проведения ряда закупок в сфере строительства.

Саяно-Шушенская ГЭС, принадлежащая "Русгидро", располагается в Хакасии и является одной из крупнейших в России. Установленная мощность станции составляет 6,4 ГВт.

В августе 2009 года из-за разрушения крепежных элементов произошла авария — потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2, в машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. В результате трагедии погибли 75 человек. "Русгидро" заявила о завершении комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС в конце 2017 года.