МИНСК, 15 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич могут встретиться 16 октября, чтобы обсудить "дорожную карту" по созданию единого рынка газа в Союзном государстве, сообщил во вторник замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский.

"Сейчас идут переговоры по возможной завтрашней встрече двух министров. Это стандартный процесс по рабочим группам, которые организованы между двумя государствами", — сообщил Закревский Sputnik Беларусь в Москве в кулуарах Евразийского промышленного конгресса.

Замминистра уточнил, что "по электроэнергетике есть проект "дорожной карты" в приличной степени готовности". "А по газу есть существенные развилки, которые не позволяют нам пока достичь согласованности. Эта "дорожная карта" предполагает определить подходы по формированию объединенного рынка. Эти подходы должны быть выработаны, и они у нас просматриваются", — заявил замминистра.

Он отметил, что Белоруссию интересует вопрос выравнивания цены российского газа, однако "российская сторона не готова его решать". "Мы должны к чему-то привязываться, к какому-то понятному механизму: либо это ближайший регион Российской Федерации, который граничит с Республикой Беларусь, либо это какая-то формульная цена — она также позволяет считать стоимость газа при различных условиях. Но российская сторона сейчас не готова комментировать и склоняться к тому или иному варианту", — отметил Закревский.

По его словам, Москва пока не готова рассматривать ценовое соглашение по газу на 2020 год, а Минск на этом настаивает. "По срокам, серьезно, пока непонятно, когда Россия будет готова. Они (российская сторона – ред.) комментируют, что когда будет пакет "дорожных карт" (по интеграции – ред.) готов, тогда будем обсуждать стоимость газа. Тридцать одну "дорожную карту" должна на руках у себя иметь Минэкономики Беларуси от всех госорганов. И после этого могут возникнуть какие-то другие развилки, может, в сфере промышленности, в агросекторе, и будут решаться дополнительно, как разменная монета, я не знаю", — заключил Закревский.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная — 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В октябре Каранкевич заявлял, что цена на российский газ для Белоруссии будет определена после подготовки "дорожных карт" по интеграции с РФ.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы для урегулирования проблемных вопросов и развития интеграции, позже стороны обменялись предложениями о сотрудничестве. Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства, Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах.