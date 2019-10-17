МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) вернула себе историческое название — Baker Hughes, сообщается в релизе.

"Baker Hughes, a GE company (BHGE) сегодня объявила о том, что успешно изменила свое название на Baker Hughes Company. Компания будет известна как Baker Hughes, и 18 октября 2019 года ее обыкновенные акции класса А начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом BKR", — сообщается в релизе.

О намерении вернуть историческое название по итогам снижения доли General Electric Co. (GE) в ней Baker Hughes объявила 16 сентября. В сентябре BHGE анонсировала завершение вторичного выкупа своих акций у GE общей стоимостью в 132,25 миллиона долларов. Таким образом, GE и ее дочерние компании с тех пор не владели, как прежде, более чем 50% голосующих акций.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.

В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили слияние. Объединенная компания носила название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).