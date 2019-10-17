МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает целесообразным доработать проект Минэкономразвития о выбросах парниковых газов, в частности, исключив из него так называемый "углеродный налог", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики.

"По мнению Минэнерго России, целесообразно доработать законопроект, в том числе исключив на данном этапе из него такие механизмы регулирования, как введение целевых показателей выбросов парниковых газов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и введение сбора за выбросы парниковых газов", — сообщили в Минэнерго.

Министерство предлагает вернуться к рассмотрению этих мер регулирования после формирования не менее чем трехлетней (предпочтительнее пятилетней) информационной базы выбросов парниковых газов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оценки социально-экономических последствий реализации законопроекта.

"Предлагаемая законопроектом модель регулирования чрезмерно упрощена, а экономические последствия ее внедрения не оценены. Между тем, опыт стран, в которых в течение длительного времени действует плата за выбросы парниковых газов, системы торговли квотами, показывает необходимость создания сложных систем формирования и распределения квот, учета особенностей национальных экономик, структуры экспорта и импорта. Без учета этих особенностей введение сбора за выбросы парниковых газов или (и) системы ограничений и торговли квотами парниковых газов могут нанести серьезный ущерб экономике", — считают в Минэнерго.

Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".

Минэнерго также считает, что проект МЭР создает предпосылки для роста тарифов на тепло и электроэнергию сверх инфляции.

"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для… увеличения тарифов на продукцию отраслей-основных эмитентов выбросов парниковых газов (электроэнергетика, теплоснабжение), которые находятся под контролем государства", — сообщили в Минэнерго.

"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части… ограничения роста тарифов на электро- и теплоснабжение уровнем прогнозной (целевой) инфляции на основе одобренных прогнозов социально-экономического развития страны", — отметили также в министерстве.

Минэнерго также видит риск для привлечения инвестиций в общероссийскую модернизации тепловых электростанций.

Также по мнению Минэнерго, проет создает предпосылки для роста стоимости российских товаров, снижает их конкурентоспособность на мировых рынках.

"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для дополнительной финансовой нагрузки на реальный сектор экономики и бюджеты всех уровней бюджета РФ, увеличения стоимости экспортируемых энергоресурсов (природного газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии) и энергоемкой продукции (продукции металлургической и химической промышленности) и, следовательно, снижения их конкурентоспособности на мировых рынках", — сообщили в Минэнерго.

Минэнерго также отмечает предпосылки для прекращения зачета затрат на организацию полезного использования попутного нефтяного газа в рамках платы за негативное воздействие на окружающую среду, как это работает сейчас.

"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части наращивания объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, включая энергоемкие товары (например, продукция металлургической и химической промышленности), доля которого к 2024 году должна составить не менее 20% валового внутреннего продукта страны (в стоимостном выражении в размере 250 миллиардов долларов в год)", — пояснили в Минэнерго.

Министерство также видит риск для выполнения плана правительства по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.