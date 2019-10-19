МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Заявленные главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым рекордные запасы более 21 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не все принадлежат ей, среди них газ европейских операторов, заявил в пятницу председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

В конце сентября компания "Укртрансгаз" оповестила о том, что в ПХГ Украины накоплено 20 миллиардов кубометров газа, что стало крупнейшим показателем за последние девять лет и в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона. В четверг глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в ПХГ накоплено более 21 миллиарда кубометров газа.

"Во-первых, тот 21 миллиард — это действительно рекордный объем газа в наших хранилищах — газохранилищах, но дело в том, что там не весь газ, который принадлежит Украине, там его еще хранят газовые операторы европейские и европейские собственники этого газа. Это первое. Его еще надо купить", — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние встречи с обсуждением транзита газа после 2019 года. Очередной такой раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными, однако Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. По словам Оржеля, следующая министерская встреча состоится в 20-х числах октября.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней. Также он сообщил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры, предложив "нулевой вариант" — полное прекращение и отзыв всех исков. На фоне этих заявлений украинские СМИ заговорили о том, что прекращение транзита становится все более реальным.