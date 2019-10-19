БЕЛГРАД, 19 окт /ПРАЙМ/. Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере, в них вложены уже немалые деньги, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Российский премьер рассказал, что есть очень крупные компании, которые работают в Сербии, которые дают значительную часть объемов поступлений в государственный бюджет. Также, по его словам, есть компании поменьше, "но от этого не менее ценен их вклад в общее развитие".

"Мы сегодня говорили об энергетических проектах, очевидно, что мы будем их дальше развивать, потому что в них уже вложено немалое количество денег", — сказал Медведев.

Он указал, что это касается и нефтяной и газовой сферы. "Все мы ждем запуска "Турецкого потока"… Я уверен, что этот проект заработает, там остались небольшие работы", — добавил он.

Также он отметил, что этот проект создаст много рабочих мест, а главное — много доходов. “В том числе для наших друзей в Сербии”, — сказал Медведев.