МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Бельгийские власти проводят расследование о возможных взятках руководства группы DEME в целях получить контракт на дноуглубительные работы в российском арктическом порту Сабетта, который был построен в рамках реализации проекта "Новатэка" "Ямал СПГ", сообщает Financial Times со ссылкой на материалы американского суда.

"По данным бельгийских властей, NV DEME через своего агента заплатила взятку за свой выгодный контракт на дноуглубительные работы в российском порту", — говорится в заявлении.

Речь, по данным издания, идет о контракте на дноуглубительные работы в порту Сабетта. Бельгийская DEME получила его от подрядчика "УСК Мост" в 2014 году, работы были завершены в 2017 году. Предполагаемые взятки по 4,2 миллиона евро были выплачены консультанту DEME и сотруднику "УСК Мост" через серию подставных компаний, пишет газета со ссылкой на документы суда.

"Расследование в настоящее время продолжается, и на данном процедурном этапе ни одна из сторон еще не имела возможности представить защиту против обвинений властей", — приводит FT слова пресс-секретаря DEME.

Федеральная прокуратура Бельгии от комментариев отказалась.

Бельгийская группа DEME занимается дноуглубительными и морскими строительными работами по всему миру. По данным FT, в 2018 году компания заработал более 2,6 миллиарда евро от дноуглубительных и морских инженерных работ в более чем 90 странах мира. DEME входит в холдинг Ackermans & van Haaren.