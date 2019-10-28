МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в январе-сентябре выросла на 36,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 7,313 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период выросла на 4,6% и составила 62,917 миллиарда рублей. Компания связывает рост выручки с увеличением доходов от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед, а также от реализации мощности в рамках ДПМ.

Показатель EBITDA увеличился на 15,3% — до 14,962 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 4% — до 56,074 миллиарда рублей, в основном в связи с увеличением расходов на топливо на 6,2%, отмечает компания. Валовая прибыль ТГК-1 составила 6,843 миллиарда рублей, увеличившись на 8,7%.

ТГК-1 — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций компании по состоянию на 30 июня составляет — 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, в январе-сентябре составила 20,4 миллиарда кВт.ч, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.

При этом сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ТГК-1 увеличилась на 1%, что обусловлено рыночной конъюнктурой, а также необходимостью обеспечения надежности энергосистемы в соответствии с графиком нагрузки энергетического оборудования по требованию "Системного оператора Единой энергетической системы".

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 12,8% из-за низкой водности в регионах присутствия компании на протяжении всего отчетного периода.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 16 миллионов Гкал, показав снижение на 2,4% относительно аналогичного показателя 2018 года. Такая динамика связана "с нетипично теплой погодой в первом квартале 2019 года".

ТГК-1 производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).