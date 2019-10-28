МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Энергетики "Россетей" восстановили большинству потребителей электроснабжение, нарушенное из-за шторма в ряде регионов Центральной части России и Приволжья, сообщила пресс-служба компании.

"Энергетики группы "Россети" завершают устранение последствий сильного шторма, обрушившегося за последние сутки на Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую, а также Кировскую области. К 20.00 мск 90% технологических нарушений полностью ликвидированы", — отмечается в сообщении.

На заседании штаба генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский поручил продолжать восстановительные работы до полного подключения всех потребителей.

"Прошу также задействовать все имеющиеся в наличии резервные источники электроснабжения для подачи электричества на период ликвидации технологических нарушений, а также при необходимости усилить группировку наших сил в наиболее проблемных районах", — дал поручение Ливинский в ходе заседания.

Как подчеркивается в сообщении компании, специалисты "Россетей" немедленно приступили к ликвидации возникших технологических нарушений. В работах участвовали более 650 бригад общей численностью 1841 человек. В их распоряжении находилось 726 единиц спецтехники, а также резервные источники электроснабжения для скорейшей подачи электроэнергии на социально значимые и крупные промышленные объекты, а также в дома жителей.

В понедельник из-за непогоды и сильного ветра в регионах Центральной России и Приволжья были зафиксированы массовые отключения энергоснабжения. В частности, в Псковской области без электричества оставались около 9,2 тысячи человек, в Кировской области — около 20,9 тысячи, в Татарстане без электроснабжения оставались 5,9 тысячи человек. Также в Нижегородской области из-за обрыва проводов более 47 тысяч человек оставались без электричества.