КИЕВ, 30 окт — ПРАЙМ. Разрешение Дании на строительство через её воды участка газопровода "Северный поток-2" было ожидаемым, теперь Украине еще важнее завершить реформу рынка газа и внедрить нормы ЕС, заявил в среду глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

"Еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", — добавил Коболев.

Он также отметил, что в связи с этим Киеву важны арбитражные и судебные разбирательства между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг (выделение оператора ГТС), который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению газотранспортной системой.