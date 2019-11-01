МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась к уровню прошлого года на 14% и составила 9,534 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,02 доллара против 5,79 доллара годом ранее. Общая выручка компании снизилась на 11% в годовом выражении и достигла 110,166 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за девять месяцев составил 3,052 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 6% выше в годовом выражении. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала прибыль в 9,31 миллиарда долларов, что ниже на 7% год к году, в downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 1,809 миллиарда долларов (сокращение в 1,6 раза).

По итогам третьего квартала компания зафиксировала прибыль в размере 2,58 миллиарда долларов, что на 36% ниже в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,36 доллара против 2,11 доллара год назад. Аналитики прогнозировали показатель на отметке в 1,49 доллара. Выручка Chevron снизилась в третьем квартале на 18% — до 36,116 миллиарда долларов при прогнозе в 38,8 миллиарда.

Объем добычи Chevron за квартал составил 3,033 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,6% больше к прошлому году. В сегменте upstream компания сократила прибыль на 20% — до 2,704 миллиарда долларов, в downstream прибыль сократилась в 1,6 раза, до 828 миллионов долларов. Слабые показатели связаны со снижением цен на нефть и природный газ, объясняет компания. На предторгах акции компании дешевели на 0,8%.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.