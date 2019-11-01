МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Компания "Балтийский газохимический комплекс" ("Балтийский ГХК") заключила лицензионные соглашения с американскими Lummus Technology и Univation Technologies LLC, говорится в сообщении "Русгаздобычи".

"С компанией Lummus Technology (США), являющейся частью компании McDermott, было заключено лицензионное соглашение в области технологии производства и выделения олефинов. Данное соглашение предусматривает приобретение… лицензионных прав на технологию производства этилена суммарным объемом (первой и второй очереди) до 3 миллионов тонн в год (лицензионная мощность 2,8 миллиона тонн). Установки обеспечат сырье для производства полиэтилена", — говорится в сообщении.

"С компанией Univation… было заключено лицензионное соглашение на поставку лицензированной технологии производства полиэтилена, предусматривающее передачу лицензии на ультрасовременную технологию производства полиэтилена продукции Unipol PE, а также поставку катализаторов в рамках отдельного соглашения", — также сообщает компания. Отмечается, что планируемый объем производства составит до 3 миллионов тонн в год с использованием шести реакторных блоков, на которых будет применена технология Unipol PE.

Кроме того, сообщается, что "Балтийский ГХК" и China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. заключили соглашение о реализации первого этапа ЕРС (проектирования и строительства) соответствующего производственного комплекса. Документ подписан в развитие рамочного ЕРС-соглашения между сторонами, заключенного в октябре. Общая стоимость по соглашению — 12 миллиардов евро.

"Газпром" в конце марта сообщил о решении совместно с "Русгаздобычей" реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Он предусматривает сооружение мощностей для переработки 45 миллиардов кубометров газа в год и производства 13 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".

Строительство этого комплекса технологически связано с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий синхронизированы: первые очереди — в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди — в четвертом квартале 2024 года.