КИЕВ, 4 ноя /ПРАЙМ/. Премьер Украины Алексей Гончарук в понедельник заявил, что страна готова к отопительному сезону, располагая достаточными запасами угля и газа.

Ранее Гончарук заявлял, что отопительный сезон в ряде украинских городов может начаться с задержкой, если не будут погашены долги перед компанией "Нафтогаз Украины".

"Я хочу заверить украинцев, что страна к отопительному сезону готова. У нас достаточные резервы газа в наших хранилищах, у нас достаточный резерв угля на складах, и в бюджете достаточно средств, чтобы защитить любую малообеспеченную семью от высоких тарифов", — сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на конец сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 2020 года.