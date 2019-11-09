ТЕГЕРАН, 9 ноя – ПРАЙМ. Иран отказался от преобразования объекта в Фордо в международный ядерный и физический центр, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"В действительности мы можем сказать, что мы отказались от ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе 44 пункта, в котором говорится, что Фордо должен быть преобразован в международный ядерный и физический центр", — сказал Камальванди в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

По его словам, Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка.

"Если не будут предприняты скорейшие шаги (по ядерной сделке) с противоположной стороны, которая занимается модернизацией реактора, мы вернемся к прежнему типу реактора", — заявил он.

Кроме того, Камальванди сообщил, что инспекторы МАГАТЭ 10 ноября изучат образцы обогащенного на объекте в Фордо урана.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.