МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. После получения разрешения от Дании на строительство газопровода "Северный поток-2" резко возросло количество "претензий" к проекту. В ЕС основным противником является Польша, которая пользуется всесторонней поддержкой США. Управление по конкуренции и защите прав потребителей страны (UOKiK) намерено оштрафовать участников проекта за мнимое нарушение антимонопольного законодательства.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ UOKiK

UOKiK 7 ноября объявило о намерении оштрафовать участников "Северного потока-2". По сообщениям польских СМИ, это станет историческим моментом для антимонопольного ведомства, поскольку сумма штрафа будет самой большой за все время его существования.

В мае 2018 года UOKiK начало расследование против "Газпрома" и европейских компаний-партнеров по проекту — немецких Wintershall и Uniper, французской Engie, австрийской OMV и британско-голландской Shell. Все партнеры российской компании являются крупнейшими энергетическими компаниями Европы, а их значение для экономики ЕС трудно переоценить.

Еще в августе 2016 года, когда началось строительство газопровода, UOKiK сделало заявление, что объединение "Газпрома" и крупнейших компаний с целью строительства "Северного потока-2" угрожает конкуренции на газовом рынке Польши. UOKiK указало на доминирующее положение российской компании, а строительство еще одного газопровода приведет к еще большему усилению позиций "Газпрома" на газовом рынке Польши по отношению к местным потребителям. Под этим предлогом UOKiK отказало в выдаче разрешения на создание консорциума между "Газпромом" и европейскими компаниям.

Маршрут "Северного потока-2" не проходит через Польшу, ее территориальные воды и даже исключительную экономическую зону этой страны. Но согласно правилам ЕС, европейские компании для создания консорциума с "Газпромом" должны получить одобрение UOKiK, поскольку газопровод из России в Германию может каким-то образом затрагивать интересы Польши. Участники консорциума подали соответствующий запрос, но UOKiK выдавать разрешение не собиралось, поскольку Варшава была самым ярым противником строительства газопровода в обход сопредельных государств – напрямую из России в Германию.

Изначально планировалось образовать Nord Stream 2 (компанию-оператора проекта) на паритетных началах — 50% у "Газпрома", 50% у европейских партнеров. Но неконструктивная позиция UOKiK заставила участников отозвать запрос. Европейские партнеры передали свои доли участия в Nord Stream 2 "Газпрому", поскольку на российскую компанию требования ЕС не распространяются.

С "Газпром" было заключено соглашение о финансировании проекта "Северный поток-2". Строительство газопровода оценивалось в 9,5 млрд евро. Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall обязались предоставить половину этой суммы, по 950 млн евро каждая, "Газпром" обеспечил оставшиеся 4,75 млрд евро.

В результате расследования, UOKiK пришло к выводу, что финансирование проекта европейскими компаниями нарушает антимонопольное законодательство Польши. За это в польском законодательстве предусмотрен штраф в размере 10% от оборота компании, допустившей нарушение. Более того, если нарушение антимонопольного законодательства привело к ограничению или устранению конкуренции на рынке, то UOKiK может наложить арест на акции и имущество компании-нарушителя для их последующей реализации, а также потребовать установления внешнего управления над такой компанией с целью ее ликвидации.

ПРОБА СИЛ

UOKiK оштрафовало Engie на 172 млн злотых (около 40 млн евро) за отказ предоставить информацию о контрактах французской компании с "Газпромом" в рамках "Северного потока-2". По заявлению представителей ведомства Польши, эта информация необходима для продолжения антимонопольного расследования по проекту.

Несмотря на отказ Engie, заместитель главы антимонопольного ведомства Михал Холекса заявил: "UOKiK уже собрало обширные доказательства, в том числе договора о финансировании "Северного потока-2".

Для Engie сумма штрафа ничтожна, но опасен прецедент. Представители компании уже заявили о намерении опротестовать решение UOKiK.

Наложение штрафа на одного из участников проекта "Северный поток-2" является пробой сил со стороны Польши. Engie оштрафована за отказ предоставить информацию, но не за нарушение законодательства. Далее могут последовать иски против других европейских компаний и самого "Газпрома". В международном арбитраже подобные сомнительные иски не имеют перспектив, но на национальном уровне они могут быть удовлетворены. При этом российская компания и Shell являются наиболее уязвимыми, поскольку ведут коммерческую деятельность на территории Польши.

В Варшаве осознают, что не способны остановить реализацию проекта, поэтому будут стремиться нанести ему максимальный ущерб. Обвинения "Газпрома" и его партнеров в нарушении антимонопольного законодательства хорошая возможность получить солидные отступные за мнимое "ограничение или устранение конкуренции" на польском газовом рынке.

Кроме того, у Польши появляется возможность надавить на ЕС с целью профинансировать европейскими фондами польские проекты, экономическая целесообразность которых крайне сомнительна: строительство газопровода Baltic pipe, СПГ-терминала в Гданьске, нефтепровода Адамово – Броды (Украина). Польша уже добилась внесения этих объектов нефтегазовой инфраструктуры в Projects of Common Interest (проектов, представляющих общий интерес для стран-членов ЕС).