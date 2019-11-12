КИЕВ, 12 ноя /ПРАЙМ/. Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква и спецсоветник Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмар Брок обсудили транзит энергоносителей, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности в Европе. Игорь Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства ЕС", — сообщается на сайте.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 28 октября в Брюсселе. Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Пока конкретных договоренностей не достигнуто.

Пресс-служба компании "Укртранснафта" ранее сообщила, что транзит нефти в страны Европы в октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 2,9% — до 1,270 миллиона тонн.