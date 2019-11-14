КИЕВ, 14 ноя /ПРАЙМ/. Правительство Украины приветствует принятие немецким парламентом законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

"Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", — написал Гончарук в Twitter.

Немецкий парламент в среду принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые подпадает российский проект "Северный поток-2". Законопроект планировали принять на прошлой неделе, однако этого не произошло — голосование проходило во втором часу ночи и парламенту не хватило кворума для приятия решения. В ту ночь кворума не удалось достичь из-за требования фракции "Альтернатива для Германии" провести поименное голосование. В среду АдГ также просила поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. В итоге депутаты голосовали, вставая с места и выражая тем самым свою позицию.

ПОПРАВКИ К ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЕ

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в Союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

При этом проект "Северный поток-2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров от побережья России до Германии — реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компания считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку инвестиции в него были сделаны задолго до поправок, а его реализация, в частности немецкой части, на момент принятия поправок находилась в продвинутой стадии. Полностью же достроить газопровод планируется до конца 2019 года.

В принятом бундестагом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть" трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.

Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки. В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве ЕС. "Северный поток-1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока-2" "должны применяться законодательные правила, чтобы мог быть осуществлен "анбандлинг" на отрезке в 12 морских миль". При этом фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока-2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.

Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета принимается по просьбе компании-оператора. Решение по таким заявкам должно быть принято компетентным органом (Федеральным сетевым агентством) до 24 мая 2020 года.