МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" за девять месяцев 2019 года снизил поставки газа в Турцию на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,792 миллиарда кубометров, следует из отчета компании по РСБУ.

За январь-сентябрь 2018 года поставки газа в Турцию составляли 17,923 миллиарда кубов. В целом в прошлом году "Газпром" поставил в Турцию на 18% меньше газа, чем 2017 году, — 23,964 миллиарда кубометров.

Глава турецкой энергетической компании Damnus Energy & Investment Нусрет Джёмерт в июле объяснял РИА Новости снижение поставок российского газа в Турцию экономическим кризисом в стране, а также диверсификацией поставок топлива.

В целом же поставки "Газпрома" в Европу, согласно использованной в отчете методике, за девять месяцев составили 142,764 миллиарда кубов, что на 3,7% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом поставки в Западную Европу сократились на 8,9% — до 108,416 миллиарда кубометров, в Центральную Европу, напротив, выросли — на 13%, до 33,153 миллиарда кубов.

Больше всего, помимо Турции, было поставлено газа в Германию (37,292 миллиарда кубометров), Италию (17,557 миллиарда кубометров), Австрию (10,575 миллиарда кубометров), Францию (10,357 миллиарда кубометров) и Великобританию (8,800 миллиарда кубометров).

Поставки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 5,2% — до 3,626 миллиарда кубометров.