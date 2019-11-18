МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Министерство энергетики подтвердило готовность "Россетей" к отопительному сезону 2019/2020 года, сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на соответствующий приказ ведомства. Результаты оценки показали, что "Россети" соблюдают все установленные требования.

"В этом году природа уже испытывала нас на прочность — в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная – пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый", — считает генеральный директор компании Павел Ливинский.

Во время подготовки "Россети" провели ряд работ по повышению качества и надежности энергоснабжения и в физическом выражении перевыполнили план техобслуживания и ремонта, говорится в сообщении.

В нем указывается, что для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 тысяч единиц техники. В распоряжении специалистов "Россетей" — более 5,7 тысячи резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ.