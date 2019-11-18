КИЕВ, 18 ноя — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит, внимательно изучит и ответит в ближайшее время, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Наконец получили по факсу предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он также заверил, что Украина будет надежным партнером для Европы касательно транзита газа в полном соответствии с европейскими правилами.