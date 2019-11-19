АШХАБАД, 19 ноя /ПРАЙМ/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов потребовал повысить эффективность работы базовой отрасли туркменской экономики — нефтегазового комплекса страны, сообщило во вторник местное телевидение.

Деятельность туркменского топливно-энергетического комплекса была рассмотрена на специальном совещании главы государства с руководителями отрасли. Заслушав отчеты глав структурных подразделений ТЭК, туркменский лидер высказал ряд критических замечаний к их работе.

По его словам, в последние годы эффективность работы нефтегазового комплекса, в особенности по добыче нефти и газа, снизилась, а годовые задания систематически не выполняются. Глава государства отметил, что имеются недостатки в выполнении производственных поручений по выпуску и поставкам нефтепродуктов на международные рынки.

Бердымухамедов раскритиковал работу госконцерна "Туркменнефть", который выполнил из-за низких темпов буровых работ и капитального ремонта скважин план 10 месяцев на 88,7%. По мнению президента, ненадлежащим образом ведётся работа по привлечению иностранных инвестиций в освоение туркменского сектора Каспийского моря. Так, в соответствии с Соглашением о разделе продукции по договорной территории Небитдаг, заключённым между госконцерном "Туркменнефть" и итальянской компанией ENI, подрядчику своевременно не выделили его долю от добытой нефти в объёме 18 тысяч тонн. По словам главы государства, не в полном объёме используются возможности контрактов по сотрудничеству с компаниями "Татнефть" (Россия) и "Югнефтегаз" (Сингапур).

Глава государства высказал замечания в адрес госконцерна "Туркменгаз", отметив за 10 месяцев этого года план по добыче природного газа выполнен на 94,6%, конденсата – 90,7%, производству сжиженного газа – 98,5% и экспорту природного газа — 94,5%. Туркменский лидер подчеркнул, что задание по производству полиэтилена выполнено на 21,2%, полипропилена – 23,8% и синтетического бензина из природного газа марки "ECO-93" – на 27%.

Президент раскритиковал работу Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, объем производства которых по сравнению с 2018 годом составил: бензина 89,8%, керосина – 83,8%, дизтоплива – 91,8%, сжиженного газа – 82,5%, мазута – 93,7%, а валютные доходы предприятия сократились на 2%.

По итогам совещания, туркменский лидер поручил руководителям туркменского ТЭК иностранные инвестиции, наладить партнерство с известными нефтегазовыми компаниями мира, расширить рынки сбыта природного газа и газохимической продукции, изучить логистические возможности выхода на новые международные рынки, ускорить строительства газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия", обеспечить стабильную работу и выход на проектную мощность новых газохимических комплексов, ускорить разработку проектов новых предприятий по переработке природного газа и обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для работы на этих предприятиях.