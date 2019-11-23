НАЛЬЧИК, 23 ноя /ПРАЙМ/. Более 5,5 тысяч человек оказались без газа в результате пожара, возникшего в субботу вечером в Нальчике после того, как автомобиль врезался в газопровод, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 19.30 мск в субботу по улице Гукова в Нальчике при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Отмечалось, что в тушении пожара участвуют 36 человек и шесть единиц техники. По состоянию на 21.59 мск субботы пожар локализован.

"В результате происшествия отключено газоснабжение поселков Хасанья и Белая Речка, а также улиц Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Всего под отключение попали 5,5 тысячи абонентов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что социально-значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали.

"Пожару присвоен второй ранг. На месте организована работа штаба пожаротушения. Тушение пожара осуществляется по двум боевым участкам, в нем участвуют 54 человека и 14 единиц техники", — отмечает ведомство.