МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Работа по заключению контракта между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" идет, но времени остается очень мало, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас идет обмен коммерческими предложениями, вы знаете, что, в частности, вчера говорил (глава "Газпрома" Алексей) Миллер после совещания у (президента РФ Владимира) Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало", — сказал Песков журналистам.

"Нафтогаз" после анбандлинга (отделения оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо) должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов — это все требует времени, время пока еще есть, но оно сокращается", — добавил пресс-секретарь.

По его словам, "работа ведется, говорить о каких-то деталях этих переговоров — тоже невозможно".

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.