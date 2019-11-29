БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Трехсторонние технические консультации по газу, которые планировались в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю, сообщил РИА Новости источник в ЕК.

"Технические переговоры были перенесены на следующую неделю", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину такого решения.

Ранее предполагалось, что трехсторонняя встреча по транзиту газа с Россией и Украиной должна была пройти на техническом уровне в Брюсселе 29 ноября. Предыдущие консультации 20 ноября прошли по видеосвязи.