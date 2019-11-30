БАКУ, 30 ноя — ПРАЙМ. Азербайджан полностью готов транспортировать природный газ в Европу, заявил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

В азербайджанском минэнергетики РИА Новости сообщили, что выступивший на V саммите Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum — GECF) министр энергетики Шахбазов рассказал о тенденциях на мировом газовом рынке и реализуемых Азербайджаном проектах по экспорту газа.

"Азербайджан, играющий важную роль в реализации проекта "Южный газовый коридор", полностью готов к транспортировке природного газа в Европу. Природный газ из нового источника, Каспия, впервые будет поставляться в Европу через Южный газовый коридор во второй половине 2020 года", — сказал Шахбазов.

Он подчеркнул важность завершающегося проекта "Южный газовый коридор" как для региона, так и для всего мира.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.