МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзинпин 2 декабря запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Впервые российский трубопроводный газ начнет поступать в Китай. В Пекине это событие рассматривается как важный шаг в развитии российско-китайского сотрудничества. Поставки российского газа обеспечат энергетическую безопасность и будут способствовать развитию внутреннего рынка газа Китая. Кроме того, "Сила Сибири" обеспечит сырьем крупнейший газохимический комплекс, который создается на Дальнем Востоке.

Пятилетка от договора до начала поставок

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает поставку по "Силе Сибири" 38 млрд куб. м/г. Предусмотрена пролонгация договора на более долгий срок. Газопровод протяженностью около 3 тыс. км обеспечит доставку газа с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений до российско-китайской границы в Амурской области.

Представитель "Газпром экспорта" Андрей Зотов сообщил, что в соответствии с договором объем поставок в 2020 году составит 5 млрд куб. м, в 2021 – 10 млрд куб. м, в 2022 – 15 млрд куб. м. При этом CNPC обязана произвести отбор 85% от указанных объемов. При этом Зотов сообщил, что первый год поставок по "Силе Сибири" покажет, каким будет фактический отбор.

На полную мощность "Сила Сибири" протяженностью около 3 тыс. км заработает в 2025 году, об этом ранее заявлял член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов и другие высокопоставленные руководители компании.

Ресурсной базой для "Силы Сибири" служат Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, расположенные в Якутии и Иркутской области. Чаяндинское месторождение уже подготовлено к добыче. Его извлекаемые запасы оцениваются в 1,45 трлн куб. м газа и 89,7 млн т конденсата. Максимальные проектный уровень добычи составит 25 млрд куб. м/г газа и 3 млн т/г конденсата.

До 2025 года в "Силу Сибири" начнет поступать газ с Ковыктинского месторождения, запасы которого оцениваются в 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн т. конденсата.

Запуск в эксплуатацию "Силы Сибири" произойдет раньше намеченного срока. Российское правительство предоставило проекту значительные налоговые льготы.

В Китае ждут российский газ

Российский трубопроводный газ обеспечит потребности Северо-Восточного Китая, столичного округа, включая Пекин и Тяньцзинь, провинции Хебэй, а также дельту реки Янцзы, где расположен Шанхай.

Протяженность газопровода–продолжения "Силы Сибири" по территории Китая, который будет использован для прокачки российского газа, составляет 5111 км. Газопровод пролегает через восемь провинций и столичный округ – от Амура на севере до Шанхая на юге. Вдоль маршрута газопровода были построены девять подземных хранилищ газа.

В Пекине считают, что "Сила Сибири" позволит диверсифицировать импорт газа, повысит энергетическую безопасность и обеспечение экологически чистым топливом потребителей в ключевых регионах Китая.

По данным Государственной комиссии по развитию и реформам КНР, потребление газа в стране достигло 280,3 млрд куб. м. Согласно последнему прогнозу CNPC, спрос на газ в Китае к 2035 году вырастет до 610 млрд куб. м. К этому сроку собственная добыча составит менее 300 млрд куб. м/г, остальной объем будет поступать из-за рубежа.

"Это (запуск "Силы Сибири" – прим. ред.) не только улучшит обеспечение газом определенных регионов, но и будет иметь огромное значение для развития и создания единой газотранспортной инфраструктуры, что позволит повысить рыночную конкуренции и снизить цены", — цитирует газета China Daily заявление Синь Вея, заместителя директора департамента по торговле трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи.

Для Китая "Сила Сибири" станет вторым крупнейшим проектом по поставке трубопроводного газа. Лидерство пока удерживает газопровод "Средняя Азия – Китай", по которому осуществляются поставки из Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Мощность этого газопровода составляет 55 млрд куб. м/г. В 2018 году объем поставок составил 50,9 млрд куб. м. В настоящее время в эксплуатации находятся три нитки газопровода, ведется строительство четвертой ветки. Основным поставщиком является Туркмения, которая обещает довести объем прокачки до 40 млрд куб. м/г в 2020 году. Казахстан и Узбекистан в следующем году обязались поставлять в Китай по 10 млрд куб. м/г. Увеличение экспорта газа в Китай из среднеазиатских стран станет возможным только после запуска в эксплуатацию четвертой нитки, строительство которой сталкивается с большими трудностями. Все чаще эксперты высказывают сомнение в способности среднеазиатских стран нарастить добычу газа и увеличить экспорт в Китай в ближайшие годы.

По мнению Синь Вея, "Сила Сибири" станет страховкой от рисков, связанных с другими газопроводами, а также СПГ, который поставляется по морю, что связано с большими рисками, в том числе политическими на фоне обострения отношений между США и Китаем. В прошлом году импорт газа в Китай достиг 125,5 млрд куб. м – из этого объема трубопроводные поставки составили 42%.

Бескрайние перспективы сотрудничества

Для экспортеров газа Китай является самым перспективным рынком, поскольку в энергобалансе страны это экологически чистое топливо составляет всего 8% по сравнению с 20% в экономически развитых странах. Доля природного газа в энергобалансе Северо-Восточного Китая еще меньше – всего 4,7%. Глава Института по изучению энергетической политики в городе Сямынь Лин Бокань уверен, что "Сила Сибири" обеспечит регион газом по относительно низким ценам – по сравнению с импортным СПГ.

Китайские эксперты заявляют о большом потенциале развития российско-китайского сотрудничества, что в области энергетики имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Китай является огромным рынком сбыта для России, обладающей крупнейшими в мире запасами природного газа. Особо подчеркивается, что для решения вопросов двухстороннего сотрудничества и развития инфраструктуры Россия и Китай не нуждаются в посредничестве третьих стран.

Созданная газотранспортная инфраструктура позволяет организовать торги российским газом на Шанхайской бирже и обеспечить поставку приобретенных объемов в регионы, указанные покупателями.

Передовой китайский опыт может оказаться полезным для российских участников биржевого рынка газа, которых призывают использовать для внутреннего рынка нормы Третьего энергетического пакета, принятого в ЕС.

Энергетическая стратегия России предусматривает рост добычи газа до 875 млрд куб. м/г и 757 млрд куб. м/г к 2035 году по оптимистическому и консервативному сценарию соответственно. Рост экспорта составит 357 млрд куб. м/г и 248 млрд куб. м/г. Прогнозируется, что к 2035 более трети всего экспорта российского газа придется на страны АТР. В Энергетической стратегии подчеркивается, что экспорт российского газа в Европу имеет потенциал к росту, но только "при отсутствии искусственных барьеров, связанных с политически мотивированной диверсификацией источников поставок". Агрессивная позиция ряда стран по отношению к "Газпрому", вопрос транзита через Украину и агрессивное продвижение американского СПГ на европейский рынок вопреки экономической целесообразности препятствуют экспорту российского трубопроводного газа в западном направлении.

О Китае думаем, но о себе не забываем

По "Силе Сибири" газ будет поставляться не только в Китай, но и на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), строительство которого ведет "Газпром". Предприятие станет одним из лидеров по переработке природного газа в мире.

На шести технологических линиях Амурского ГПЗ ежегодно будет перерабатываться до 42 млрд куб. м газа. Первые две линии планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Выход предприятия на полную мощность ожидается в 2025 году.

ГПЗ обеспечит глубокую переработку природного газа, имеющего сложный фракционный и химический состав. Помимо сухого газа (метана) продукцией завода будет сырье для химической промышленности — этан, пропан, бутан и пентан-гексановая фракция – а также гелий, ценнейший промышленный газ.

Амурский ГПЗ в технологической кооперации с Амурским газо-химическим комплексом (ГХК) "Сибура" позволит создать в Амурской области крупнейший на российском Дальнем Востоке производственный кластер, обеспечит экономическое развитие всего региона.

"Сила Сибири" позволит также провести газификацию многих населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута газопровода.