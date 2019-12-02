КИШИНЕВ, 2 дек /ПРАЙМ/. Премьер Молдавии Ион Кику заявил в понедельник, что газопровод, соединяющий румынский город Яссы и молдавскую столицу, будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года.

"Я уверен, что через год газопровод Яссы-Унгены будет сдан в эксплуатацию, к концу 2020 года он будет построен, там же речь идет не только о трубе, но и об инфраструктуре. Он не сможет полностью покрыть потребность населения в газе, но это будет плюсом для энергетики страны", — сказал Кику в эфире телеканала TVR Moldova.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева. Официальная церемония начала строительства была проведена в феврале, сами работы стартовали в мае.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.