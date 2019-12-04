МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. После запуска в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" на Западе начали выражать беспокойство по поводу угрозы, которую несет российский трубопроводный газ американским интересам на китайском рынке. Рост поставок газа из России приведет к снижению импорта СПГ в Северо-Восточный Китай.

"СИЛА СИБИРИ" КИТАЮ В ПОМОЩЬ

По мнению ряда западных экспертов, поставки газа по "Силе Сибири" имеют важное значение для рынка Азии в кратко- и среднесрочной перспективе. Особо подчеркивается, что РФ и КНР экономически дополняют друг друга: первая обладает богатыми природными ресурсами, а вторая все больше нуждается в ресурсах – прежде всего в энергоносителях – для развития экономики. Более того, прочные политические связи между Москвой и Пекином и совпадение взглядов на международную ситуацию повышают значение "Силы Сибири" для экономического и политического сотрудничества двух стран.

С точки зрения Запада, для запуска "Силы Сибири" выбрано худшее время, поскольку США и Китай увязли в торговой войне. Надежда на подписание соглашения об урегулировании торговых противоречий между двумя странами до Рождества улетучилась после подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Китайские власти расценили этот закон как грубое нарушение международного права и вмешательство во внутренние дела суверенного государства. В ответ Пекин ввел санкции против ряда американских неправительственных организаций и приостановил заход американских судов в порт Гонконга.

Трамп уже сделал заявление, что пойти на примирение с Китаем целесообразно после президентских выборов в США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. Если раньше американскому президенту не объявят импичмент…

Хозяин Белого дома оказался в очень сложном положении. Трудно "сделать Америку снова великой", когда эффект от налоговой реформы Трампа сошел на нет, рост экономики снова замедляется, увеличился госдолг и дефицит бюджета, а в следующем году грядут выборы. Развязанная Вашингтоном торговая война не приносит желаемого результата: отрицательное сальдо торговли с Китаем только растет.

Вашингтон особые надежды возлагал на рост поставок в Китай энергоносителей – прежде всего СПГ. По данным EIA US (Управления энергетической информации США), в настоящее время американские мощности по производству СПГ достигают 46 млн т/г (≈63,5 млрд куб. м). Проекты строительства СПГ-заводов, которые способны производить еще 27 млн т/г (≈37,3 млрд куб. м), находятся в стадии реализации или получили одобрение регулятора.

Однако в ответ на таможенные барьеры, установленные США для китайских товаров, Пекин ввел 25% ввозную пошлину на американский СПГ. Американские производители СПГ потеряли огромный китайский рынок. Администрация Трампа надеялась на возобновление поставок после подписания примирительного соглашения с Пекином, но после начала поставок по "Силе Сибири" американский СПГ на китайском рынке может оказаться невостребованным.

РОССИЙСКОМУ ГАЗУ СПГ НЕ КОНКУРЕНТ

На Дальнем Востоке американский СПГ может конкурировать с российским СПГ, производимым в рамках проекта "Ямал СПГ", но не с газом из "Силы Сибири".

По мере роста поставок, китайские потребители проголосуют юанем в пользу российского трубопроводного газа, который значительно дешевле СПГ. Поставки в Китай по "Силе Сибири" составят 5 млрд куб. м в 2020 году, увеличатся до 10 млрд куб. м в 2021 году, а к 2025 году достигнут 38 млрд куб. м, что соответствует 27,5 млн т/г СПГ.

Ряд китайских импортеров СПГ рассматривает возможность продажи партий СПГ на спотовом рынке, поскольку они получили возможность покупать более дешевый трубопроводный газ. В Китае была создана инфраструктура, которая позволяет обеспечить прокачку газа от границы с Россией на Амуре до Шанхая, где расположена нефтегазовая биржа. В ближайшие годы ожидается значительное сокращение поставок СПГ в Северо-Восточный Китай.

РАСТУЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КИТАЯ ОТ ИМПОРТА ГАЗА

Китай является самым перспективным быстрорастущим рынком в мире, поэтому имеет огромное значение для экспортеров газа. В прошлом году собственная добыча достигла 160,2 млрд куб. м. Импорт составил 124,8 млрд куб. м, включая 74,3 млрд куб. м в виде СПГ (после регазификации), остальной объем пришелся на трубопроводные поставки.

В прошлом году Китай стал крупнейшим в мире импортером газа – трубопроводного и СПГ. Ожидается, что в 2022 году эта страна опередит Японию — лидера по импорту СПГ.

Государственная компания Sinopec Gas прогнозирует, что в этом году потребление газа в Китае вырастет до 307 млрд куб. м – на 10% больше, чем в 2018 году. Рост замедлится, что связано с изменением политики Пекина, который смягчил требования к ускоренному переходу на газ за счет сокращения использования угля в промышленности и домохозяйствах. В прошлом году потребление выросло на 17% годовом выражении.

По оценкам министерства природных ресурсов КНР, в этом году собственная добыча в стране составит 174-175 млрд куб. м, включая 15 млрд куб. м сланцевого газа. Пекин прилагает огромные усилия, чтобы увеличить собственную добычу внутри – прежде всего сланцевого газа – чтобы сократить зависимость от импорта энергоносителей. Однако из-за сложностей, возникших при разработке крупнейших сланцевых структур Ордос и Тарим, прогноз собственной добычи был пересмотрен в сторону сокращения. В долгосрочной перспективе зависимость Китая от импорта будет только расти, поскольку собственная добыча сможет обеспечить менее половины внутреннего спроса.

Согласно последним оценкам CNPC, спрос на газ в стране к 2035 году вырастет до 610 млрд куб. м. При этом собственная добыча составит менее 300 млрд куб. м/г, остальной объем придется ввозить из-за рубежа.

В настоящее время Китай располагает 22 действующими терминалами для приема и регазификации СПГ. Еще 12 находятся в стадии строительства. Пекин продолжает делать ставку на увеличение импорта СПГ для обеспечения потребностей внутреннего рынка, но обострение экономических и политических отношений с США и запуск "Силы Сибири" может заставить китайские власти пересмотреть приоритеты в газовой политике.

НА ЗАПАДЕ НЕ ВСЕ ПОСЧИТАЛИ

В США опасаются, что через пять лет – по мере роста поставок по "Силе Сибири" – существенная часть потребностей Китая в газе будет обеспечиваться "Газпромом", что приведет к сокращению поставок СПГ и крайне негативно отразится на всей американской "сланцевой индустрии".

Однако помимо "Силы Сибири" российская компания уже в следующем году планирует начать экспорт в Китай по второму газопроводу мощностью 10 млрд куб. м/г – Сахалин-Хабаровск-Владивосток

Кроме того, во вторник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявили о старте нового проекта – строительства еще одного газопровода, который получил название "Сила Сибири-2". Этот газопровод будет проложен по территории Монголии и позволит осуществлять поставки в Китай с Ямала, где расположены крупнейшие газовые месторождение России, что обеспечит диверсификацию экспорта – позволит поставлять российский газ в западном или восточном направлениях в зависимости от конъюнктуры региональных рынков.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил о создании рабочей группы, которая должна оценить целесообразность строительства газопровода в Китай через территорию Монголии.

Строительство "Силы Сибири-2" потребует больших инвестиций, поэтому необходима тщательная проработка проекта и согласование порядка формирования цены на газ с китайской стороной. Но перспектива избавится от непрекращающегося шантажа со стороны "коллективного Запада", который использует зависимость России от поставок газа на европейский рынок, дорого стоит. Кроме того, строительство газотранспортной инфраструктуры для поставок газа в Китай даст сильный импульс экономическому развитию всего российского Дальнего Востока.