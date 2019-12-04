БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Дата проведения трехсторонней встречи по газу между РФ, Украиной и ЕК на министерском уровне в Брюсселе по-прежнему не определена, но она планируется в текущем месяце, сообщил в среду РИА Новости источник в ЕК.

Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник сообщил журналистам, что очередная трехсторонняя встреча по газу возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель 2 декабря называл эту дату как предварительную и говорил, что европейская сторона подтвердила, что готова к трехсторонней встрече по газу 5 декабря.

"Мы не можем подтвердить какую-либо фиксированную дату для следующих министерских переговоров", — сказал в среду собеседник агентства.

По его словам, ЕС, тем не менее, "приветствует продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной", "поддерживает тесные контакты с обеими сторонами".

"Мы будем развивать этот прогресс в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, который будет организован комиссией и который планируется провести в декабре", — добавил источник.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.