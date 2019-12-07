САРАТОВ, 7 дек — ПРАЙМ. Свыше 160 многоквартирных домов и объектов социальной сферы в субботу остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Энгельсе, втором по величине городе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".

По словам собеседницы агентства, в ходе планового осмотра на теплотрассе на проспекте Строителей был выявлен дефект, в связи с чем с 4.00 (3.00 мск) в субботу начаты ремонтно-восстановительные работы, а без отопления остался 161 объект, среди которых как многоквартирные дома, так и учреждения социальной сферы.

"Восстановить герметичность трубопровода и запустить теплоресурс запланировано к 20.00 (19.00 мск). На период устранения дефекта тепловая инспекция саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с управляющими организациями будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений отключенных объектов", — сказала она.

Как уточнил РИА Новости начальник пресс-службы администрации Энгельсского района Вячеслав Пашковский, в зоне отключения оказались 144 многоквартирных дома, в которых проживает около 20 тысяч человек, а также 17 объектов социальной сферы.

В настоящее время в Энгельсе 2 градуса мороза.