МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Новый газовый контракт с Киевом — это не вопрос того, кто находится у власти в стране сейчас, а международные обязательства, которые должны сохраняться и для будущих руководителей Украины, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Понимаете, вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", — сказал он в интервью в программе "Вести в субботу".

Он также напомнил о долге Украины в 3 миллиарда. "Они очень часто нам говорят: вот эти 3 миллиарда, которые когда-то брал (экс-президент Украины Виктор — ред.) Янукович, не мы же брали – не нам и отдавать… Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа. Я надеюсь, что нынешняя генерация руководителей – и президент, и правительство — это понимают", — добавил Медведев.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.