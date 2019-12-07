БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек /ПРАЙМ/. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко после двухчасовых переговоров продолжили общение тет-а-тет за обедом.

Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов, после этого президент России пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет.

Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций — российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую — его коллега Сергей Румас.

С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер — министр финансов Антон Сиуланов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.