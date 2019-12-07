МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Возможные американские санкции в отношении компаний, связанных с реализацией "Северного потока-2", не скажутся на проекте в целом, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Американские законодатели внесли санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" в законопроект о национальной обороне на 2020 год, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

?"С детства врезалась в память фраза: если не догоним, так согреемся. Это относится? к американским санкциям?, один к одному", — сказал Клинцевич РИА Новости в субботу.

По его мнению, от решения конгресса эффект будет "только внешний, без практических последствий".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.