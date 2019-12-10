МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" планирует объединить свои угольные активы в единую компанию, ежегодная добыча которой составит 30 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

"… У группы "Сафмар" есть планы по объединению угольных активов в одну структуру, которая будет добывать 30 миллионов тонн угля в год, из которых 20 миллионов тонн планируется направлять на экспорт", — сказали в пресс-службе.

При этом конкретные сроки и структуру объединения угольных активов группа пока уточнить не может.

Газета "Коммераснт" во вторник со ссылкой на источники сообщила, что группа "Сафмар" планирует создать угольную компанию на базе "Русского угля" и Кузбасской топливной компании. Обе компании добывают угли энергетических марок.