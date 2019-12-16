МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Текущий отопительный сезон начался с множества аварий на теплосетях, люди оставались без тепла в Новосибирске, Пензе, Барнауле, Курске, Воронеже и других городах. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что с помощью цифровизации можно повысить эффективность тепловой инфраструктуры, уменьшить конечные цены на тепло, а также снизить аварийность в теплоснабжении.

Понятие "цифровая энергетика" включает в себя модернизацию объектов не только по производству теплоэнергии, но и по передаче и распределению. Цифровизация позволяет дистанционно собирать информацию, снижать издержки и автоматически контролировать и поддерживать комфортную температуру для потребителей. При грамотном внедрении она может дать выгоду и пользу всем — от компании до конечного потребителя.

Старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников считает, что важным отличием цифровизации от автоматизации является появление "больших данных" (big data) и разнообразные выгоды, которые можно получить от их обработки и анализа. Речь идет, например, о данных учета потребления тепла тысячами многоквартирных домов в городе, которые собираются ежечасно в течение года и обрабатываются совместно с данными о температуре воздуха снаружи и внутри помещений, расходе воды в сетях. Эти показатели открывают новые возможности для управления системами теплоснабжения, оценки мест и причин наибольших потерь, приоритизации капремонтов в домах.

Цифровые технологии могут успешно применяться в работе с потребителями тепла, отмечает в свою очередь старший консультант VYGON Consulting Николай Посыпанко. Расширение каналов общения с клиентами и использование всей доступной информации о поведении потребителей позволяет повысить уровень собираемости оплаты, предупредить возникновение мертвой задолженности. "Анализируя технологические данные, можно достаточно точно предсказать и предупредить поломку конкретного оборудования или возникновение аварийной ситуации", — подчеркивает эксперт.

Сибирская генерирующая компания (СГК) считает, что внедрение цифровых технологий в ТЭК сделает его более энергоэффективным и позволит ежегодно экономить миллиарды рублей. "Цифровая трансформация ТЭК позволяет в короткие сроки добиваться решения многих актуальных задач в этой сфере. Прежде всего, это снижает барьеры к возникновению новых бизнес-моделей, создает востребованные сервисы для удовлетворения запросов потребителей и повышает эффективность операционной деятельности за счет применения современных технологий сбора и обработки данных", — отмечает компания.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

Старший консультант VYGON Consulting также отмечает внедрение цифровых двойников – моделей взаимосвязанных элементов систем теплоснабжения, учитывающих режимы работы источников тепла, конфигурацию теплосетей и графики тепловой нагрузки потребителей. Создание цифрового двойника системы позволяет эффективно и в режиме реального времени локализовать очаги потерь тепла даже при частичном внедрении счетчиков энергии.

"Применяя технологии цифровых двойников в управлении режимами работы оборудования и сетей теплоснабжения можно добиться снижения доходящих до 40% сверхнормативных потерь, и сэкономить тем самым от 3% до 15% сжигаемого топлива. А внедрение предиктивной аналитики в производственных процессах обладает потенциалом снижения затрат еще на 10-20%", — отмечает Посыпанко.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Мельников считает, что предиктивная аналитика позволяет не только прогнозировать места повреждений в сетях, но и точнее планировать расходы на год вперед, оптимизировать затраты на ресурсы. Он приводит в пример компанию "Алматинские тепловые сети", которая в течение 2013-2019 годов увеличила количество приборов учета тепловой энергии почти в 10 раз, достигнув почти 100% показателя "оприборенности". По данным компании, последовательная программа автоматизации уже привела к сокращению основных расходов, времени реагирования и устранения повреждений на 10-30% в год по различным направлениям. Представляется, что это далеко не предел.

"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) также сообщает, что в компании уже работают сервисы онлайн-подачи заявки на заключение договоров, обмен платежными документами и онлайн-оплаты тепла. Внедрена автоматизированная система учёта тепловой энергии, позволяющая в автоматическом режиме собирать и хранить показания с узлов учета, необходимые для анализа и контроля параметров теплоснабжения.

ПОЛЬЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ

Повышение эффективности на всей цепочке добавленной стоимости отрасли теплоснабжения должно снизить и конечные цены на энергию, но для этого необходимо пересмотреть подход к тарифному регулированию, считает Посыпанко.

"Т Плюс" и СГК отмечают, что в реальном времени смогут знать, в каком состоянии находится инфраструктура, какой потребитель сколько на себя "забирает", что позволит автоматически устранять "перетопы" и "недотопы". Потребитель получит комфортный температурный режим – регулировать поступление теплоносителя можно будет в автоматическом режиме благодаря погодозависимой технике, а точный учет потребления позволит получить выгоду от энергоэффективных мероприятий.

Цифровизация взаимодействия с покупателями обеспечит прозрачность и эффективность сбора средств с УК и населения, что не только отразится в прибыли конкретных компаний, но позволит остановить быстрый рост долга за коммунальные услуги, который уже превысил 1 триллион рублей, считает консультант VYGON Consulting.

"Т Плюс" же отмечает, что цифровизация является не самоцелью, а одним из компонентов повышения эффективности тепловой инфраструктуры, от которой выиграют все: компания получит дополнительную эффективность, клиент – более качественную услугу за те же деньги, а местные власти – комфортную социальную обстановку.

В свою очередь Мельников подчеркивает, что цифровизация не является панацеей от всех бед.

"Подавляющее большинство систем теплоснабжения — особенно в небольших российских городах – находится в сильно изношенном состоянии из-за хронического недофинансирования и недостатков в управлении. Довольно странно говорить о цифровизации системы теплоснабжения, владелец которой не владеет точной информацией о составляющих ее котельных, трубопроводах, тепловых пунктах или режимах ее работы. Инвестиции в "цифровизацию" таких систем приведут скорее к ускоренному росту тарифа и нарушениям в теплоснабжении, чем к каким-либо положительным эффектам", — отмечает аналитик.