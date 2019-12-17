ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек — ПРАЙМ. Вторую неделю на заправках Кунашира отсутствуют бензин и дизтопливо, сообщил во вторник РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"Топливо завозят на острова из Приморского края компании "К-Маркет" и "ТСК". Причиной его отсутствия стала не только штормовая погода, но и определенные проблемы у поставщиков. В настоящее время они решены, и вопрос решится", — отметил мэр.

По информации Власенко, нефтепродукты на Кунашир "К-Маркет" обещает доставить до 23 декабря, "ТСК" – до 25 декабря.

"Экстренные службы и социальные учреждения имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизовано их областные и территориальные ведомства", — заключил глава администрации Южно-Курильского района.