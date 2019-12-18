МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore объявил о заключении соглашения с датской Orsted о приобретении ее бизнеса производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщается в релизе Glencore.

"Нефтяное подразделение Glencore радо сообщить о заключении соглашения о приобретении СПГ-бизнеса Orsted", — говорится в сообщении. Ожидается, что покупка будет завершена летом.

Уточняется, что Glencore после этого получит право на использование 3 миллиардов кубометров мощности регазификации в терминале СПГ в Роттердаме до 2031 года. Соглашение также включает в себя ряд контрактов на поставки сжиженного газа.

Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на Лондонской бирже.