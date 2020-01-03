МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Минск временно с 1 января приостановил экспорт нефтепродуктов на фоне прекращения поставок нефти из РФ на НПЗ Белоруссии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".

"Мы подтверждаем временную приостановку с 1 января поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов", — сказал представитель пресс-службы.

В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. При этом в концерне обратили внимание, что проработка поставок нефти для белорусских НПЗ осуществляется "по различным направлениям, а не только из РФ". В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы в республике работают на сформированных ранее запасах нефти.

В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.