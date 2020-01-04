Белоруссия планирует в январе возобновить экспорт нефтепродуктов – "Белнефтехим"
МИНСК, 4 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия планирует к концу января возобновить экспорт нефтепродуктов, сообщил в субботу замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"В январе ожидается возобновление (экспорта нефтепродуктов – ред.). Это зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров. Мы рассчитываем, что к концу января — по крайней мере, это оптимистичный сценарий — все возможные ограничения будут сняты", — цитирует Сизова госагентство Белта.
https://1prime.ru/energy/20200104/830764952.html