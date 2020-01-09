КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Украина будет недополучать около $450 миллионов в год из-за запуска "Турецкого потока", заявил в четверг генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы оцениваем его порядка 450 миллионов (долларов – ред.) в год… Мы просто не заработаем эти деньги", — сказал Макогон, отвечая на вопрос журналистов о том, какие убытки может понести Украина от запуска "Турецкого потока". Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Наш".

Напомним, что накануне, 8 января, в Стамбуле прошла церемония запуска "Турецкого потока" с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Александра Вучича.

ХРАНЕНИЕ В УКРАИНСКИХ ПХГ

"Оператор ГТС Украины" надеется, что "Нафтогаз Украины" вернется к переговорам с "Газпромом" о хранении российского газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), заявил в четверг генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, уже "Нафтогаз" вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. Однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать", — сказал Макогон на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Наш".

Он отметил, что у компании конкурентный тариф на хранение газа и понятные условия работы. "Если все политические составляющие убрать, то можно начинать работать и в этом направлении", — сказал Макогон.

Макогон отметил, что контракт на транзит газа из РФ обеспечит около 2% роста ВВП Украины в год.

"По наши оценкам, влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом", — заявил он и отметил, что контракт окажет влияние на сальдо текущего счета на около $12 миллиардов.

Макогон добавил, что $7,2 миллиарда Украина получит от транзита, $2,9 миллиарда страна получила от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража и еще около $2,3 миллиарда — это снижение потенциальных затрат от подорожания импорта газа, которого не будет за счет сохранения транзита.