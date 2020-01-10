МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Роснефть", "Газпром" и "Новатэк" разработали соглашение о намерениях по сотрудничеству в создании технологий и оборудования для производства СПГ, заявил в интервью журналу Минэнерго РФ "Энергетическая политика" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В рамках дорожной карты по локализации оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ разработано соглашение о намерениях между "Роснефтью", "Газпромом" и "Новатэком", которое подразумевает сотрудничество сторон в сфере создания технологий и оборудования", — заявил Мантуров.

"Данное соглашение подразумевает поставки российского оборудования, созданного в рамках новой программы поддержки НИОКР, которая будет осуществляться с 2020 года", — сказал он.