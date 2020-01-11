На Украине пресечена деятельность 631 нелегальной АЗС
КИЕВ, 11 янв – ПРАЙМ. На Украине пресечена деятельность 631 нелегальной автозаправочной станции, возбуждено 343 уголовных дела, сообщила в субботу пресс-служба офиса генерального прокурора.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правоохранители пресекли деятельность почти 440 нелегальных АЗС и арестовали более 275 тонн горючего.
"В рамках дел по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС — добровольно демонтированы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, прокуратурой совместно с правоохранительными органами возбуждено 343 уголовных дела относительно противоправной деятельности нелегальных АЗС.
https://1prime.ru/energy/20200111/830780539.html