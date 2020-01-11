КИЕВ, 11 янв /ПРАЙМ/. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что украинцы за следующие пять лет сэкономят около 3,1 миллиарда долларов, благодаря новому контракту на транзит российского газа в ЕС.

"Около 75 миллиардов гривен (около 3,1 миллиарда долларов) сэкономят потребители Украины в течение пяти последующих лет за счет снижения тарифов на транспортировку газа, что стало возможным благодаря новому транзитному договору", — написал Макогон в Facebook в субботу.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.