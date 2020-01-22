МИНСК, 22 янв /ПРАЙМ/. Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии зайдет в порт Клайпеды только 23 января из-за неблагоприятной погоды, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в гавани.

По данным Sputnik, планировалось, что судно Breiviken пришвартуется в Клайпедском порту днем 22 января, после чего начнется его разгрузка. "По информации представителя порта, из-за сильного ветра танкер пока находится на рейде и зайдет в порт утром четверга", — говорится в сообщении.

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил ранее РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.