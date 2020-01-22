Суд в Москве начал банкротство основателя "Нового потока" Мазурова
МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы по заявлению иностранной компании Persit Services Inc. ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение — в отношении Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд включил в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженность перед заявителем в размере около 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 22 июля.
Мазуров был задержан следствием в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей.
https://1prime.ru/energy/20200122/830832670.html