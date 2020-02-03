Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке углеводородов
МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
https://1prime.ru/energy/20200203/830887852.html