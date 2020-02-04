МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года сократилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 4,026 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,2 доллара против 0,47 доллара годом ранее. Выручка при этом сократилась на 7% — до 278,397 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала приходящаяся на акционеров чистая прибыль компании упала в годовом выражении в 40 раз, до 19 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,009 доллара против 0,038 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 6% — до 71,109 миллиарда долларов.

Объем добычи BP с учетом доли "Роснефти" составил в 2019 году 3,781 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,7% выше аналогичного показателя предыдущего года. При этом объем добычи без учета доли "Роснефти", вырос на 3,8%, до 2,637 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По предварительной оценке компании, прибыль BP от участия в "Роснефти" по итогам года составила 2,419 миллиарда долларов, что на 4,4% выше показателя годичной давности. По итогам четвертого квартала прибыль от доли в "Роснефти" составила 412 миллионов долларов, что на 4,4% ниже уровне годичной давности.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.