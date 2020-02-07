МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Новость о планирующемся в 2020 году размещении еврооблигаций "Газпрома" на сумму до 6 млрд евро эксперты, опрошенные агентством Прайм, не считают неожиданной. Из-за судебных разбирательств с "Нафтогазом Украины" путь на международные рынки капитала российскому газовому холдингу был ограничен.

Снятие арестов с активов "Газпрома" позволяет ему вернуться к заимствованиям. Интерес инвесторов к российскому концерну очень высокий. Несмотря на то что 6 млрд евро – внушительная цифра даже для “Газпрома”, эксперты считают, что сейчас хороший момент для размещения средств.

Совет директоров "Газпрома" на этой неделе согласовал размещение в 2020 году еврооблигационных займов на сумму до 6 млрд евро или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.

ПРАВИЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Аналитики уверены, в том, что "Газпром" выбрал правильный момент для выхода на международные рынки капитала.

Из-за тяжб с "Нафтогазом" выход на мировые публичные рынки капитала для "Газпрома" был фактически закрыт, напоминает руководитель аналитического отдела ГК "Финам" Алексей Ковалев.

Достигнутое в конце прошлого года соглашение, предусматривающее выплату “Газпромом” “Нафтогазу” 2,9 млрд долл по решению Стокгольмского арбитража, позволило снять арест с активов холдинга, поэтому новость о согласовании новых размещений долговых бумаг "Газпрома" вполне ожидаема, уверен эксперт.

Ведущий финансовый аналитик "Алор брокер"” Сергей Рапотьков уверен, что привлечение допфинансирования "Газпромом" окупится с большой долей вероятности, ведь "практически все вложенные ранее деньги с запуском новых трубопроводов будут приносить доход в ближайшей перспективе".

Эксперт утверждает, что интерес инвесторов, как российских, так и международных к компании значительно вырос за 2019 год, и это способствует положительному развитию бизнеса.

"Скорее всего, "Газпром" отчитается хорошо за 2019 год, не "краснея" перед инвесторами. Один из важнейших показателей — отношение долга к EBITDA всего 1,2, что носит благоприятный характер", — подчеркнул он.

Эксперт компании New Riga Finance Club Петр Бубнов считает, что 6 млрд евро — огромная сумма, даже для "Газпрома", но с учетом существенного снижения ставок в течение последнего года, сейчас хороший момент для привлечения средств.

"Прошлые займы "Газпром" размещал под 5,15% в долларах и 2,949% в евро. Сейчас это будут гораздо более скромные цифры", — рассчитал он.

"Газпром" ведет параллельно несколько гигантских проектов, поэтому остро нуждается в ликвидности, и конечно же, с удовольствием привлек бы деньги и раньше, но конфликт с "Нафтогазом" сильно ограничивал маневренность "Газпрома" из-за возможных арестов активов", — говорит Бубнов.

ПОЧЕМУ В ЕВРО

Ковалев не удивляется тому, что выбор "Газпрома" пал на бумаги в евро, учитывая меньшие рыночные ожидания по снижению базовой ставки ЕЦБ, чем долларовой процентной ставки.

Рапотьков пояснил, что новый выпуск еврооблигаций обернется меньшими долговыми обязательствами, учитывая нулевую ставку рефинансирования в еврозоне и тенденцию к снижению ставки ЦБ РФ.

Аналитик "БКС Брокер" Сергей Дроздов считает логичным размещение евробондов в евро. "Доходность, скорее всего, будет близка к 1% годовых, проблемы с заполнением книги заявок вряд ли возникнут", — сказал он.

ЦЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ

По мнению Ковалева, целью размещения евробондов является рефинансирование имеющихся бумаг — в этом году "Газпром" гасит три выпуска еврооблигаций: на 800 млн долл, 1 млрд евро и 500 млн фунтов стерлингов.

"Также свою роль играет и необходимость финансирования инвестпрограммы компании", — говорит эксперт.

Согласно инвестпрограмме газового концерна, общий объем освоения инвестиций превысит 1 трлн руб в текущем году.

Дроздов поясняет, что выпуск в евро позволит выкупить ближайшие выпуски, купоны по которым колеблются в районе 3% годовых. Таким образом, купонные выплаты снижаются почти в три раза, а других проектов, срочно требующих "евровой" ликвидности, у "Газпрома" на данный момент нет, считает он.

Между тем, Рапотьков предполагает, что часть выпуска еврооблигаций может быть направлена "на выполнение требований государства к дивидендной политике компании и требований по выплате акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО".

"Фактором давления на форвардную прибыль "Газпрома" продолжает быть снижающаяся стоимость природного газа на финансовых рынках, но на долговую нагрузку сумма в 6 млрд евро не существенно повлияет, что позволит сохранить интерес инвесторов при минимальных долговых обязательствах для компании", — заключил аналитик.