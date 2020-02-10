КИЕВ, 10 фев /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" готов обсуждать с "Газпромом" продление контракта на транзит газа, заявил глава компании Андрей Коболев.

"Мы готовы обсуждать продление контракта. Мы, как альтернатива, готовы также, что этот контракт будет обсуждать новый независимый отделенный оператор", — заявил Коболев в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он отметил, что "Украине нужно завершить внедрение европейского законодательства, которое регулирует рынок газа". "И тогда условия по этому продолжению могут быть лучше чем те, которые действуют сейчас", — отметил глава компании.

Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза Украины" завершилось 1 января 2020 года.