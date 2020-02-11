МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 года, говорится в презентации компании, подготовленной ко дню инвестора компании.

"Запуск: конец 2020 года", — сообщается в презентации.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против проекта активно выступает США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

"Газпром" оценивает свою долю на европейском рынке газа в 2019 году в 36% против 37% в 2018 году, говорится в презентации.

Ранее компания сообщала, что в 2018 году ее доля на рынке составила 36,7%,

"Газпром" по итогам 2019 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 миллиарда кубов. В этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири", которые начались в начале декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубов.